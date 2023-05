(Di mercoledì 17 maggio 2023) L’ex presidente della Repubblica francese, Nicolas, è statoin appello a tredi, uno dei quali dain, nell’ambito del processo sullo scandalo delle intercettazioni., 68, si è sempre dichiarato innocente in questo scandalo nel quale è stato imputato eper corruzione e traffico di influenza. Nessun presidente della Repubblica francese aveva mai subito una condanna così pesante. Stesse pene dell’ex presidente per il suo avvocato storico, Thierry Herzog, e per l’ex alto magistrato Gilbert Azibert. Per, il tribunale ha anche pronunciato l’interdizione dai diritti civili per 3, con l’impossibilità quindi di candidarsi a ...

Sarkozy condannato a tre anni di carcere: uno è da scontare in cella Il Fatto Quotidiano

