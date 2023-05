Sarkozy condannato a 3 anni E i pm vogliono processarlo anche per i finanziamenti di Gheddafi

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo la prima arrivala seconda condanna, in appello, per l’ex Presidente della Repubblica francese Nicolas. Mai un ex capo di Stato transalpino aveva ricevuto una pena di 3di reclusione, uno dei quali da scontare in carcere. Le accuse sono di corruzione e traffico di influenze in una complessa vicenda risalente a diversifa. Si tratta di una sanzione senza precedenti in Francia. L’avvocato storico di, Thierry Herzog, e l’ex alto magistrato Gilbert Azibert hanno ricevuto le stesse condanne del marito della cantautrice ed ex modella italiana Carla Bruni. È chiaro che la vicenda giudiziaria dell’ex presidente getta un’ombra sul potere dell’Eliseo agli occhi dell’opinione pubblica. Soprattutto in questo momento storico in cui milioni di francesi non si riconoscono più ...