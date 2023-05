Sapori Pro Loco 20-21 e 26-27-28 maggio 2023

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Proè la festa di tutto il Friuli Venezia Giulia capace, attraverso la forza delle Pro, di unire l’enogastronomia alle iniziative culturali, sportive, sociali e di solidarietà. Per questo la Regione l’ha voluta tra i grandi eventi annuali a cui non farà mancare il suo sostegno”.Così l’assessore regionale alle Attività produttive e turismo Sergio Emidio Bini ha definito la grande manifestazione di primavera “Pro– Tipicità Gusto Tradizioni”, presentata oggi alla stampa nella sede della Regione a Udine, a pochi giorni dalla sua inaugurazione che si terrà sabato 20 alle 18 sotto le volte della Barchessa di Ponente di Villa Manin di Passariano di Codroipo.“Protaglia il traguardo dei 20 anni con l’edizione della definitiva ...

... per scoprire la vera essenza delle province di Bergamo e Brescia attraverso iautentici ... Parre LaLoco Parre organizza, sabato 20 maggio, la sesta edizione della Sagra degli Gnòch in Còla. ...... diversi alberi caduti in Friuli Doppio incidente in autostrada, un ferito e lunghe code Truffa dello specchietto: denunciata una 26enne, si cerca il complice TornaLoco, due weekend tra ...... un ferito e lunghe code Truffa dello specchietto: denunciata una 26enne, si cerca il complice TornaLoco, due weekend tra gusto e tradizioni La tolmezzina Sara Adami è Miss Mondo Fvg Note ...

Torna Sapori Pro Loco: ecco il programma e tutti i piatti proposti UdineToday

“Sapori Pro Loco è la festa di tutto il Friuli Venezia Giulia capace, attraverso la forza delle Pro Loco, di unire l’enogastronomia alle iniziative culturali, sportive, sociali e di solidarietà. Per ...Appuntamento a Villa Manin il 20-21 e il 26-27-28 maggio. In queste date 25 Pro Loco del territorio regionale con 400 volontari proporranno circa 70 piatti ...