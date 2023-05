Santa Marinella | Pietro Tidei proclamato ufficialmente Sindaco

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– La commissione elettorale che si è riunita questa mattina nella sede municipale diha già proceduto alla proclamazione del neo eletto. “Da questo momento, hainizio il mio secondo mandato che mi vede nuovamente alla guida della città, – dichiara– supportato da una maggioranza nuova e fortemente motivata, e questo ci permetterà come avevo avuto modo di anticipare nelle giornate antecedenti al voto di portare a compimento tutti quei progetti che già nel corso dei primi cinque anni di amministrazione avevano cambiato il volto della città. Ma da oggi si guarda al futuro. Prima però voglio ringraziare tutti i cittadini che ci hanno sostenuto e votato con grande ...

