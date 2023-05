Sandra Milo sul Me Too | Troppo comodo denunciare le molestie dopo averne sfruttato i vantaggi

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 17 maggio 2023)ha attaccato il movimento Me Too, affermando che è 'lesubite, ad anni di distanza, e, durante una lunga intervista pubblicata da Repubblica, ha criticato aspramente il movimento Me Too, scagliandosi contro le donne che denunciano letroppi anni". L'attrice italiana ha anche parlato della sua carriera e di Che bella storia la vita, il suo nuovo film diretto da Alessandro Sarti. "Quando ero giovane la donna veniva considerata niente di più del riposo del guerriero", ha affermato la. "Le belle erano per forza stupide, ...