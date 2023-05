Sandra Milo icona di longevità | l’attrice 90enne è la testimonial del primo Urban Biohaking Suite a Roma

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– “Sono una donna fortunata perché, nonostante abbia compiuto da poco 90 anni sono in piena salute e ancora con tanta voglia di godermi la vita. Non so se sia una questione di genetica, né credo esista una “formula magica” della, ma di sicuro ho sempre fatto attenzione a condurre una vita sana. Questo centro Longevity mi ha appassionato perché istruisce e guida le persone a prendersi cura di sé e le accompagna ad andare avanti negli anni nel migliore modo possibile, e non c’è niente di più bello che arrivare alla terza età con il sorriso e in piena autonomia”. Lo ha detto, 90 anni compiuti a marzo, che ieri è stata laal Crowne Plaza dell’evento inaugurale del. Il ...