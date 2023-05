San Valentino Torio | il funerale di Jemila Il parroco | “Prega Dio per mamma e fratellino”

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ieri si è svolto ildi, la ragazzina coinvolta insieme ai suoi famigliari e al suo fidanzatino – che ha perso anche lui la vita – nell’incidente dell’A30 di domenica, presso la chiesa di San Giacomo Maggiore di San. Ildon Alessandro Cirillo, secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, durante l’omelia ha rivolto alcune parole alla 14enne salita in cielo con la speranza che possare per sua madre e il suoche sono ancora ricoverati, gravi, in ospedale. Alcune parole del“Dolce, ora che sei al cospetto di Dio, chiedi vita per la tuaed il tuo. Le nostre parole per quanto cercate ed apprezzate sono incapaci ...