San Giuseppe Vesuviano | scoperta fabbrica del falso | maxi sequestro

Inutile il tentativo dell'assessore ai Lavori pubblici,Giannone di spiegare che il Comune ...Corrado Roccasalvo di 'Primavera Rosolinese' che oggi è in corsa per un scranno a palazzo...È stato trovato senza vita, ieri mattina, il corpo diSaudella, ventiduenne poliziotto diSalvatore Telesino, disperso in mare a Tenerife da lunedì pomeriggio. Stando a quanto comunicato dalla Spagna, la salma del giovane sarebbe stata ...I militari della guardia di finanza di Napoli , nell'ambito dei servizi finalizzati alla tutela del ' Made in Italy ' e al contrasto della contraffazione, hanno individuato aVesuviano un opificio abusivo attrezzato per la produzione di capi di abbigliamento recanti la falsa dicitura ' Made in Italy '.

Blitz della Finanza a San Giuseppe, trovati a falsificare oltre 100 ... ilmediano.com

Un opificio attrezzato per la produzione di capi d'abbigliamento con falsa dicitura "made in Italy" è stato scoperto dalla Guardia di Finanza a San Giuseppe Vesuviano (Napoli). I finanzieri della comp ...Nei giorni scorsi, l’ente guidato dal sindaco Giuseppe Torchia (nella foto) ha perciò deciso di affidare alla ditta Gronchi Safety srl di San Miniato il servizio per la manutenzione e le verifiche dei ...