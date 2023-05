Per tale ragione,collaborando da diverse settimane con il gigante della ricerca asiatico Naver , progettando congiuntamente una piattaforma AI specifica ed esclusiva per gli utenti ...Pare che MediaTek voglia seguire le orme diper le GPU dei suoi chip mobile , e affidarsi a un'azienda leader nella loro progettazione: la società cineselavorando con NVIDIA , nientemeno. Lo sostiene la testata taiwanese ......delle vendite di chip semiconduttori che hanno influito sui profitti dicon un enorme margine. Di conseguenza, per contrastare il calo delle vendite di chip, la società coreana...

Samsung starebbe facendo grandi progressi sulle batterie allo stato solido TuttoAndroid.net

Grazie al doppio sconto di eBay potrete risparmiare oltre 550 euro sul Samsung Galaxy S23 Ultra: occasione imperdibile!Previsto un miglioramento per le videochiamate, almeno per quanto riguarda il collegamento con altri dispositivi ...