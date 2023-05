Sam Altman | CEO di OpenAI e creatore di ChatGPT | è stato interrogato martedì sull' intelligenza artificiale al Senato degli Stati uniti e ha fatto dichiarazioni importanti

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Regolare l’per “mitigare” i possibili rischi che potrebbero essere causati dalla nuova tecnologia informatica. Se lo dice anche il “padre di, chiedendo nuove regole, forse c’è da credergli. Leggi anche › Sony World Photography Awards: premiata per la prima volta una foto creata con l’› Contro i tumori giovanili entra in campo l’...

Sull'intelligenza artificiale servono più regole perché "i rischi dell'intelligenza artificiale sono potenzialmente pericolosi come le armi nucleari". È il messaggio che Sam Altman, l'amministratore delegato di OpenAI, la società a cui fa capo ChatGPT, ha lanciato al Senato americano. "La regolamentazione dell'intelligenza artificiale è essenziale" ha detto. Martedì 16 maggio, Sam Altman, CEO di OpeAI, azienda che ha lanciato ChatGPT, in una audizione al senato di Washington, ha dichiarato che l'intelligenza artificiale può interferire con il regolare svolgimento della vita.

