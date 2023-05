Salvini e il tweet cancellato su maltempo e Milan | opposizione all' attacco

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma, 17 mag (Adnkronos) - "Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Unsenza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero". E' ildi Matteo, pubblicato alle 23.17 di ieri - in una giornata caratterizzata dall'emergenza maltmpo in Emilia Romagna - e ora non più visibile nella 'time line' del vice premier, che ha scatenato una serie di reazioni polemiche da parte dell'. Nel messaggio, il vicepremier ha fatto riferimento anche alla sconfitta subita dalnel ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter. "La vergogna e la mancanza totale del dovere istituzionale e del limite, racchiuso in un. Cancellarlo non cambia la situazione: ...

E' ildi Matteo, pubblicato alle 23.17 di ieri - in una giornata caratterizzata dall'emergenza maltmpo in Emilia Romagna - e ora non più visibile nella 'time line' del vice premier, che ...Roma, 17 mag. Suscita ancora polemiche ildi Matteo, pubblicato ieri sera dopo la sconfitta del Milan nel derby con lInter, per laccesso alla finale di Champions League. Il leader della Lega ha cinguettato: Cuore e impegno (e ...Ma ormai il treno dell'indignazione social è già partito : 'Ma si può cadere così in basso', si chiede Roberto Saviano, quandocancella ilincriminato. 'Un po' Ministro, un po' ultras',...

Di Redazione politica Il ministro delle Infrastrutture investito dalle polemiche per un tweet in cui accostava i disagi per l’alluvione con le difficoltà della… Leggi ...È stata una delle cose più discusse nel postpartita di Inter-Milan ieri sera il tweet, poi prontamente rimosso, di Matteo Salvini. Il leader della Lega ha accostato la tragedia che sta colpendo ...