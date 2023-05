Salute | mal di schiena o malattia reumatica cronica? Test online aiuta a scoprirlo

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Per il reumatologo Ciccia: "Patologia molto comune ma se dolore perdura per oltre 3 mesi si parla di mal dicronico" Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità il mal diè la prima causa di disabilità nei giovani adulti e di assenza dal lavoro. Colpisce un italiano su 2 e più dell’80% delle persone ne soffrirà almeno una volta nel corso della vita. In molti casi il dolore è di tipo meccanico, uno strappo o una lesione muscolare, ma per circa una persona su 5 – soprattutto giovani tra i 20 e i 30 anni – si tratta di un mal dicronico che potrebbe essere la spia di unacome la spondilite anchilosante. Undi valutazionesul sito www.nonvoltarglila.it di AbbViea ...