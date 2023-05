Salute | Iezzi AbbVie | Impegnati per migliorare qualità vita pazienti reumatologici

(Di mercoledì 17 maggio 2023) ... organizzato a Milano daper presentare la seconda edizione della campagna di informazione e sensibilizzazione 'Non voltargli la schiena" (Don't Turn Your Back On It), iniziativa ...

Così Annalisa, Direttore medico di AbbVie, intervenendo all'evento 'Non voltargli la schiena - conoscere e comunicare la spondilite anchilosante', organizzato a Milano da Abbvie per presentare ...'Lui ci ha scoperto, lui ci ha portate al successo - dice Paola- . Non era soltanto un ... ma purtroppo gli impedimenti disono stati importanti'. Il pensiero con cui Paola e Chiara ...... non solo per le aziende ma anche per gli utenti", conclude: infatti, "è sempre più ... attualità e analisi Cyber sicurezza e privacy Speciale PNRR Tutti Incentividigitale Formazione ...

Salute, Iezzi (AbbVie): 'Impegnati per migliorare qualità vita pazienti ... Tiscali Notizie

Roma, 17 mag. (Adnkronos Salute) - "AbbVie è impegnata da anni nel cercare soluzioni innovative per avere un impatto significativo sulla vita dei pazienti. Non solo nella ricerca e sviluppo di opzioni ...Durante l'intervista di Silvia Toffanin al duo canoro Paola e Chiara, la sorella minore Chiara Iezzi si è aperta su una violenza subita al campo ...