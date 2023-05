Salute | esperti | Con pasta e dieta mediterranea il microbiota rallenta invecchiamento

L'industria alimentare sta bene in: 179 miliardi di euro di fatturato annuo, 60... ... Crisi d'impresa, 9 milaOltre 9 miladi crisi di impresa. Il d - day per l'iscrizione all'...... la biodiversità e ladei lavoratori del comparto agricolo'. Il corso che è già iniziato, ha ... A tenere le lezioni sono funzionari ministerialiin materia fitosanitaria e, per la parte ......idee di impresa confrontandosi e ricevendo un feedback da parte di un panel didel mondo di impresa. Fra le idee di impresa presentate, l'app Save the food per unire alimentazione e, ...

Salute, esperti: 'Con pasta e dieta mediterranea il microbiota rallenta ... Tiscali Notizie

Diritti (Scuola) Al palo la Pdl della rete degli studenti medi e universitari depositata alla Camera e al Senato. Di Luciana Cimino ...Il Covid finisce nel dimenticatoio e una nuova malattia preoccupa gli italiani. Si registra infatti il boom di test per lo streptococco in farmacia, ...