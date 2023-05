Salerno | vivevano in un tugurio | firmata ordinanza sgombero

Leggi su zon

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nella mattinata di ieri il sindaco di, Vincenzo Napoli, ha firmato un’direlativo ad un appartamento ubicato in un fabbricato di via Lungomare Marconi, a Torrione, nella zona orientale della città, per gravi carenze igienico sanitarie. Secondo quanto riporta il quotidiano Le Cronache, gli agenti della polizia municipale sono intervenuti per dare esecuzione al provvedimento del primo cittadino, dopo le incessanti richieste dei vicini che lamentavano cattivi odori e degrado proveniente proprio dall’abitazione nella qualetre persone. Dei tre in questione solo una persona aveva la residenza in via Lungomare Marconi, mentre gli altri due risultavano residenti a Stella Cilento e in un’altra strada della città. L’Asl di, coadiuvata dal settore Politiche ...