... Benevento eper i ciclomotori (in tutte e tre sui 250 euro) e simili per scooter e moto (tra i 340 e i 360 euro). In Piemonte, Umbria e Veneto bastano meno dieuro In generale, ...Il primo premio in palio ad ogni concorso è una casa dal valore di 500.000 euro di cui.000 euro ... Registrazione del Tribunale din° 15/2015 del 21 dicembre 2015 La Redazione Contattaci ...L'area protetta, che si estende per 80 comuni della provincia di, ospita un ricco ... Con quasi.000 ettari, il Parco Nazionale del Pollino è il più grande parco nazionale d'Italia e dal 2015 ...

Salerno, 200 posti di lavoro con azienda del Modenese Punto Agro News.it

Salerno, 200 posti di lavoro con azienda del Modenese. Venerdì presentazione progetto alla Camera di Commercio ...StampaIl ciclone mediterraneo che si è abbattutonelle ultime ore sulla Campania è destinata a proseguire. In questo maggio particolarmente piovoso, dunque, arriva la proroga dell’allerta meteo da part ...