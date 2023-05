Salernitana | a Sousa piace Adli | le ultime

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il centrocampo del Milan potrebbe subire qualche variazione nella prossima stagione e tra questi in uscita ci sarebbe ancheIl centrocampo del Milan potrebbe subire qualche variazione nella prossima stagione e tra questi in uscita ci sarebbe anche. Molto utilizzato da Pioli nel precampionato in estate, il centrocampista è stato un oggetto misterioso per tutta la stagione. I rossoneri pensano di darlo in prestito e lacon Paulosarebbe interessata al suo acquisto per il mercato estivo. Lo scrive Tuttosport.

Il centrocampo del Milan potrebbe subire qualche variazione nella prossima stagione e tra questi in uscita ci sarebbe anche Adli Il centrocampo del Milan potrebbe subire qualche variazione nella ...La prossima stagione sarà particolare visto che laè attesa dal salto di qualità e da questo punto di vista le parole di Paulosono molto incoraggianti, con la sua permanenza si può ...Salerno . Pauloresterà allaanche per il prossimo campionato. È la voce, sempre più insistente, che circola in questi giorni negli ambienti granata. Una sensazione che si era avuta già nel post - ...

Salernitana, Sousa come Ancelotti: il gesto scatena la festa spogliatoio Tuttosport

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport pone in primo piano il passaggio del turno dell'Inter, che supera il Milan e accede alla finale di Champions. Dopo il 2-0 dell'andata, ...Quale futuro per l'attaccante dell Salernitana Boulaye Dia ... in questi giorni Dia ha avuto un colloquio con il suo allenatore Paulo Sousa che gli ha chiesto di rimanere almeno per un'altra stagione: ...