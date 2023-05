“Salda il debito di tuo figlio o lo denunciamo” | anziana truffata da un 17enne

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Roma – Nell’ambito delle attività volte alla prevenzione dei reati commessi ai danni di anziani, i Carabinieri della Stazione di Roma Porta Portese, d’intesa con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma, hanno arrestato in flagranza di reato un, già con precedenti, gravemente indiziato del reato di estorsione aggravata in danno di una donna. I fatti risalgono al 9 maggio scorso quando, la vittima, una 83enne romana, era stata contattata al telefono da un uomo che, riferendo di essere il direttore di un ufficio postale, le chiedeva di pagare una somma in denaro o gioielli, ad un addetto che sarebbe passato presso la sua abitazione, quale risarcimento per una fattura non pagata dal, altrimenti sarebbe stato denunciato. Poco dopo, l’donna si è ritrovato a casa ...