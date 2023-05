Sainz | Duro colpo cancellare Gran Premio Imola | ma è più importante aiutare chi è in difficoltà

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Il pilota della Ferrari, Carlos, ha commentato su Instagram la decisione del sindaco didi annullare ildi Formula 1, in programma domenica, a causa del forte maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna. Il ferrarista si è mostrato dispiaciuto, ma ha condiviso la necessità di concentrare gli sforzi sull'emergenza e per il sostegno alle persone in

Guarda anche In Diretta, il messaggio a sostegno dell'Emilia Romagna: "Un abbraccio a tutti" ... Sono state due giornate piene di pioggia qui in Emilia Romagna e la cancellazione è un colpo...si è mostrato dispiaciuto per la situazione, ma ha anche condiviso la necessità di concentrare gli sforzi sull'emergenza in corso e di fornire supporto alle persone che si trovano in ...Il pilota della Ferrari, Carlos, ha commentato su Instagram la decisione del sindaco di Imola di annullare il Gran Premio di Formula 1, in programma domenica, a causa del forte maltempo che sta colpendo l'Emilia Romagna. Il ...

Carlos Sainz: 'Duro colpo annullare Gp di Imola, ma giusto concentrarsi sull'emergenza' Repubblica TV

Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Il GP Emilia Romagna è stato annullato per il forte maltempo sta colpendo la regione. I piloti tramite i social hanno espresso un loro pensiero ...