Sagra delle fragole e Mostra dei Fiori a Nemi | al via il 4 giugno | il borgo si veste a festa

(Di mercoledì 17 maggio 2023)– L’Amministrazione Comunale dirilancia l’evento più atteso dell’anno: ladei, giunta ormai alla sua 90° edizione si svolgerà il 4. Questo evento imperdibile e dalla storia ben radicata è un’occasione per permettere al mondo di affacciarsi sue sul suo magnifico territorio. Anche quest’anno non mancheranno le sorprese. Il tutto, infatti, comincerà con la Santa Messa di Ringraziamento alla chiesa della Madonna del Pozzo, animata dal coro “Incanto” di Amatrice ed Accumoli. Seguirà poi una visita guidata al meraviglioso MuseoNavi Romane, che ancora oggi attira turisti e appassionati di storia. Dopo questo tuffo nell’antichità, sarà il momento della musica, ...

... identitaria: un vero e proprio testimonial di Costigliole, della sua collina esue tipicità". quando a Costigliole andrà in scena la seconda edizione delladella Tonda, ideata e ......di passeggiata e gara podistica non competitiva a passo libero inserita nel programma... In serata momento di festa con intrattenimento musicale,enogastronomica, estrazione della lotteria e ...Frontone ospita la mostra mercatotipicità del Catria, in cui si possono trovare le vere ... Informazioni, date e orari dellaNome: Sapori e Profumi di Primavera Dove: area feste in via del ...

E' tutto pronto per la "Sagra delle ciliegie": il programma dell'evento più dolce e goloso dell'anno RiminiToday

Tutto pronto per l'edizione 2023 de la Festa Medievale Bianco azzurra. L'evento, organizzato dal Rione Cassero, è considerato patrimonio dell’intera comunità di Castiglion Fiorentino. Una rievocazione ...L’Amministrazione Comunale di Nemi rilancia l’evento più atteso dell’anno: la Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, giunta ormai alla sua 90esima ...