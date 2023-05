Sabella | “È in corso una smobilitazione dell’intero sistema Giustizia”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Alfonso, giudice di primo grado al tribunale di Roma, lei è stato sostituto procuratore del pool antimafia di Palermo di Gian Carlo Caselli e autore di arresti eccellenti come quelli di Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella: condivide le parole del procuratore Gratteri secondo il quale è inunadella legislazione antimafia? “No, sinceramente non concordo, anzi le dirò che la penso in maniera diametralmente opposta: penso che la mafia sia quasi l’ultimo dei problemi….”. Siamo sicuri di aver sentito bene? Può ripetere? “Intendo dire che la lotta alla mafia è ancora l’unica che si salva in Italia perché abbiamo gli strumenti per continuare a contrastare il fenomeno. A me inquietano molto di più i passi indietro che stiamo facendo sui reati dei pubblici ufficiali. Ricordiamoci che l’Italia è al penultimo posto in ...