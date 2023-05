Russia | colombiano condannato a 5 anni per aver criticato la guerra di Putin

La repressione di Putin non perde un colpo: un cittadinoè stato condannato ina cinque anni e due mesi di reclusione con l'accusa di aver inviato 2.300 messaggi di testo in spagnolo in cui avrebbe, tra le altre cose, denunciato l'...... La commissaria per i Partenariati internazionali Jutta Urpilainen ospita il ministro... Norvegia : La presidenza del Consiglio Artico passa dallaalla Norvegia; Giappone : Riunione ...... Udinese, Ancora, Roma, due volte, Zenit San Pietroburgo (con tanto di titolo di campione di)...del 2016 il Napoli lo acquista per 15 milioni di euro più il prestito dell'esterno...

Russia: denuncia la guerra in Ucraina, 5 anni a colombiano Agenzia ANSA

Giraldo Saray Alberto Enrique era stato arrestato nella primavera del 2022 e accusato di aver inviato i messaggi per un'organizzazione che, secondo gli investigatori, sarebbe legata all'Agenzia americ ...Un cittadino colombiano è stato condannato in Russia a cinque anni e due mesi di reclusione con l'accusa di aver inviato 2.300 messaggi di testo in spagnolo in cui avrebbe, tra le altre cose, denuncia ...