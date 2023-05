Rune-Ruud in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Internazionali d’Italia 2023

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Casperaffronterà Holgernelladegli, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. I due si affrontano per la quarta volta in carriera, la prima dal celebre match dello scorso Roland Garros, caratterizzato da grandi polemiche. Anche nell’intervista post matchha fatto capire che i due non sono grandi amici, ma poco importa visto che ciò che conta davvero è qualificarsi per la finale. Il norvegese è avanti 4-0 nei precedenti e proverà a sfatare il tabù semifinali, approfittando dell’assenza di Novak Djokovic, colui che l’ha estromesso nelle ultime due edizioni proprio a un passo dalla finale. Il serbo stavolta si è arreso allo stesso, che sta vivendo una stagione davvero positiva ...

Gli Internazionali Bnl d'Italia perdono nei quarti di finale il campione uscente - e amatissimo dal pubblico del Foro - Novak Djokovic.