ROMA - I suoi atteggiamenti provocatori e le sue sfuriate sono ormai note nel circuito quanto i suoi colpi da campione e Holgernon si è smentito neanche durante il quarto di finale degli Internazionali d'Italia contro Nole Djokovic ...ha saputo giocare meglio a tennis, per la disdetta di Fabio che proprio col tennis avrebbe ... troppoe confuso per riorganizzarsi. Sul 5 - 2 e servizio ha cominciato a rischiare soluzioni ...ROMA - Scintille, proteste, provocazioni oltre ovviamente alle grandi giocate dei due campioni in campo. Match pieno di emozioni al Foro Italico, quello tra Fabio Fognini e Holger, due tennisti dal carattere 'fumantino' che si sfidano nel terzo turno degli Internazionali d'Italia . Dopo le rimostranze del 35enne azzurro contro l'arbitro è toccato poi al danese 'perdere la ...

Rune furioso: "Sei uno scherzo Ti pagano per sbagliare". Djokovic incredulo Corriere dello Sport

Show del danese dopo una palla contestata durante il quarto di finale contro il serbo agli Internazionali d'Italia: cos'è successo ...Ahilui, la partita di Fabio Fognini contro Holger Rune è durata appena 3 games, dall’1-5 al 4-5 del primo set. E non è mai stata una ...