Rugby | Top 10 | Fiamme Oro | torna Guidi in panchina

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ritorno di fiamma per Gianluca. Anzi, ritorno di. Oro. Dopo tre anni, infatti, il tecnico livornesesulladella squadra della Polizia di Stato.ha firmato un biennale, con opzione per un terzo anno. Il tecnico aveva già allenato leOro tra il 2017 e il 2020. Nei suoi anni a Roma il tecnico ha raggiunto i playoff nel 2019, mentre era in piena corsa anche l’anno successivo, quando però il campionato venne fermato dal Covid. In carrieraha conquistato due scudetti con il Calvisano nel 2014 e 2015. “Un onore essere di nuovo alla caserma Gelsomini. LeOro rivestono un ruolo importante per ragazzi che delvogliono fare la propria professione, con un occhio anche a quello che potrà ...

... mentre non si riflette forse abbastanza sui protocolli di sicurezza eccessivamente rigidi dei... Calcio, basket, pallavolo,, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. ...Pancia a terra e occhio della tigre: se la porta a casa così la sua semifinale il Petrarca, al termine di un match in equilibrio precario per più di trequarti di gara grazie ad un Valorugby stoico, sceso sull'erba del Plebiscito con l'intenzione di scriversi da sola il proprio destino ......10 Tiro A Volo Coppa del Mondo - Skeet Misto (differita) da Il Cairo [Egitto] Telecronaca: Davide Novelli e Sabatino Durante ore 15:45 Speciale: Popovici ore 15:55: Peroni10 2022/23 Play ...

Rugby - Top 10: Rovigo guarda al mercato per la mediana OnRugby

ROVIGO - La FemiCz Rugby Rovigo occupa per la prossima stagione una delle ... Nella classifica dei piazzatori con la migliore percentuale del Top 10 è secondo dietro a Lyle. Questa duttilità nei ruoli ...Una partita ricca di emozioni e capovolgimenti di fronte quella andata in scena domenica al Geremia di Padova tra Petrarca Padova e PuntoPack Colorno, valevole per la Semifinale di andata del Campiona ...