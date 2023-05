Rottura di coppia per una ex concorrente de L’Isola dei Famosi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Una exdella quattordicesima edizione dedeiè tornata single. Dopo due anni d’amore, la storia con il suo fidanzato è finita. Stiamo parlando di Viktorija Mihajlovic, che di recente ha fatto parlare di sé per il commento sul padre di Andrea Maestrelli. Era stato Pietro Pellegri a rubarle il cuore. I due sembravano molto affini dal punto di vista caratteriale, ma le cose non sono andate per il verso giusto. La notizia, confermata dal settimanale Chi, non ha sorpreso i fan perché, già a partire da Dicembre, si erano diffuse delle voci sul loro presunto allontanamento. Gli indizi presenti sui social network si sono rivelati determinanti in questo. È sufficiente pensare al mancato sostegno dell’attaccante nel giorno della scomparsa di dell’allenatore Sinisa Mihajlovic, il padre di lei. Al momento, non sono ...

Belen Rodriguez in crisi con Stefano De Martino Le voci sulla presunta crisi dellasi rincorrono ormai da mesi e nonostante le varie smentite sembrano esserci degli indizi sui ...lacon ...Un anziano annegato in casa Sempre nelle scorse ore, a Forlì, un anziano è annegato trovandosi in casa a causa delladegli argini del fiume Montone: si è miracolosamente salvata la moglie ...

