Roncola si tinge di rosa per la tappa del Giro d’Italia

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Venerdì 19 maggio è in programma la «Notte», una serata voluta dalla Parrocchia e dal gruppo giovani per celebrare il passaggio della mitica corsa ciclistica. Imperdibile saranno la mostra con i cimeli storici dele il salotto con gli ex campioni bergamaschi