Romagna alluvionata | ci sono due morti Allerta rossa | meteo | chi trema oggi

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Un uomo è stato recuperato stamattina senza vita dai vigili del fuoco in provincia di Cesena, tra le zone più colpite dall'alluvione. La moglie risulta ancora dispersa. Già nella notte si era registrata a Forlì un'altra vittima del maltempo: un uomo morto in una zona colpita dall'esondazione del fiume Montone. E l'ondata di maltempo sull'Italia non si placa. E' ancorasu Emiliae Marche, dopo una giornata caratterizzata da pia battente, alluvioni, esondazioni e frane.arancione e gialla in diverse regioni. "La immediata evacuazione preventiva delle persone che occupano immobili al piano terra, nei pressi di qualunque fiume, è la prima cosa da fare". E' il messaggio del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, in relazione in particolare alla situazione ...