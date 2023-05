Il futuro di Tiago Pinto alladeve essere ancora definito, ma intanto iniziano a circolare ledi un interesse dalla Premier Il futuro di Tiago Pinto alladeve essere ancora definito, ma intanto iniziano a circolare ledi un interesse dalla Premier. Secondo quanto riportato dal ...... Milano, Pavia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Modena,. In altre, invece, le ...fa con l'accampamento della 23enne Ilaria Lamera davanti al Politecnico di Milano (in foto) Molte...Commenta per primo 'Tiago Pinto,sulla Premier : il GM sulla lista del Liverpool' scrive il Corriere dello Sport . Dubbi sulla permanenza del dirigente giallorosso a Trigoria. Per lui si sarebbe profilato il Liverpool . Nel ...

Roma, voci dalla Premier per Tiago Pinto: le ultime Calcio News 24

Da un po’ di anni sul fronte finanziario i risultati del club rivale della Roma non sono particolarmente positivi ... Ma vediamo più da vicino le singole voci di ricavo, che vanno a comporre il ...Sirene inglesi per Tiago Pinto, che piace al Liverpool. Ecco i movimenti del club giallorosso in vista della prossima campagna acquisti e cessioni ...