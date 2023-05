(Di mercoledì 17 maggio 2023) Deve rispondere di duplice omicidio stradale, per aver investito e ucciso, l’8 ottobre del 2022, dueappena arrivate aa trascorrere una vacanza. Il 40enne Francesco M. secondo le indagini coordinate dalladi piazzale Clodio, non solo avrebbe guidato sotto l’effetto di stupefacenti e senza patente, ma avrebbe superato il limite di velocità imposto sulla bretella dell’A 24, che era di 70 chilometri orario, raggiungendo invece i 100 chilometri orari. Le due vittime erano appena arrivate aDoveva essere una vacanza quella di due 25enni, impegnate nel settore della ristorazione e originarie di Menen, nelle Fiandre al confine con la Francia, Jessy Dewildeman e Wibe Bijls, come riporta La Repubblica. Quel maledetto giorno erano appena arrivate nella capitale e stavano raggiungendo l’albergo quando ...

Roma, travolge e uccide due turiste belghe con la Smart. La Procura: “Andava a 100 km/h” Il Corriere della Città

Un uomo di 40 anni ha investito e ucciso due turiste con la sua Smart. Stava guidando drogato e con la patente scaduta.