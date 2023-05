Roma | Mourinho | “Ecco le condizioni di Dybala e Smalling Vogliamo la finale”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Poco meno di 24 ore e poi ladi Joséscenderà in campo per una delle partite, almeno sin qui, più importante della stagione. I giallorossi, infatti, avranno l’opportunità di ottenere un pass per ladella UEFA Europa League 2022/23. Nella seconda competizione europea per club, la società della Capitale, ha fatto molto bene tanto da trovarsi tra le prime quattro squadre del torneo (l’altre italiana presente è la Juventus). A partire dalle 21.00 di domani, giovedì 18 maggio, laall’interno della BayArena sfiderà nella semidi ritorno il Bayer Leverkusen. E lo farà partendo da un grande vantaggio ottenuto nel primo dei due confronti. All’Olimpico, lo scorso 11 maggio, a risolvere il match poi terminato con il risultato di 1-0, ci ha pensato Edoardo Bove. Gli uomini di Mou ...

Un po' in italiano, un po' in inglese, Nemanja Matic ha svelato, in conferenza stampa a Leverkusen, le parole di Joséalla squadra prima di partire per Leverkusen. " Il nostro allenatore - ha detto Matic - ha già giocato partite così e quindi è lui che fa il piano e noi facciamo quello che dice lui ...Lo scorso anno con laè arrivato alla finale di Conference League dopo un'infortunio, ha ... Aveva comunque festeggiato il trionfo della formazione diCommenta per primo Laè da poco arrivata in Germania e domani affronterà la semifinale di ritorno contro il Bayer ... Oggi in conferenza stampa insieme a Joséci sarà Mati . Il serbo dopo ...

