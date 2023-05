Roma | l' allenamento verso il Bayer | Smalling | Dybala e Celik in gruppo

(Di mercoledì 17 maggio 2023)- Vigilia importantissima in casain vista della semifinale di ritorno con ilLeverkusen in programma giovedì 18 maggio alla BayArena. José Mourinho può sorridere per alcuni recuperi ...

Buone notizie per José Mourinho alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League che mette in palio la finale ...José Mourinho recupera in massa gli infortunati: Dybala, Smalling, El Shaarawy e Celik hanno partecipato alla seduta di rifinitura alla vigilia del Bayer Leverkusen. Tutti ...