Roma | giovani e salute – Ciani Demos | “No alla pubblicità delle sigarette elettroniche”

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 17 maggio 2023) “Approvata ieri in Aula Giulio Cesare la mia mozione contro ladei dispositivi elettronici persenza combustione, a riscaldamento di tabacco: un espediente che ha aggirato le norme, in quanto del tutto inutilizzabile senza gli stick contenenti tabacco e nicotina, che veicola ugualmente l’abitudine al fumo,” afferma il capogruppo capitolino die deputato Paolo. “I dati mostrano che diminuiscono i fumatori “classici” ma aumentano coloro che fanno uso di strumenti alternativi, con l’illusione che non siano dannosi per la, tra loro molti. Abbiamo ricordato l’equiparazione con il divieto di propaganda pubblicitaria di qualsiasi prodotto da fumo, come previsto dlegge sin dal 1983 e chiesto che venga multato chi non la ...