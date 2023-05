Rivoluzione Rai | ecco chi prende il posto di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno”

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 17 maggio 2023) NEWS TV. Secondo indiscrezioni, Roberta Capua potrebbe essere alla guida di una nuova trasmissione sulla Rai, tornando così sulla prima rete con un programma tutto nuovo dedicato all’universo femminile. La decisione fa parte del nuovo corso della Rai, guidato da Roberto Sergio, e rappresenterebbe un’importante opportunità per la presentatrice. Allo stesso tempo, la Rai sta pianificando altri movimenti significativi nel suo palinsesto, tra cui l’arrivo di Myrta Merlino e la chiusura di alcuni programmi esistenti. Leggi anche: Alba Parietti, arriva una bellissima notizia per lei: la Rai ha deciso Leggi anche: Fabio Fazio, perchè va via dalla Rai: il retroscena Roberta Capua in Rai La nuova gestione di Roberto Sergio alla Rai sta portando una serie di cambiamenti significativi nel palinsesto della rete televisiva. Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi che spunta come ...