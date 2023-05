Rivolta nel carcere di Avellino | i detenuti controllano un’ala La polizia circonda la casa circondariale

carcere di Avellino. Una cinquantina di detenuti ha danneggiato la Sezione Reati Comuni. In questo reparto i reclusi protagonisti dellasono ristretti. Hanno sfondato i cancelli. ...Una speciale preghiera saràalla Madonna di San Luca, invocatatempo anche per far cessare le piogge, e seguendo l'intenzione dei Vescovi della Conferenza Episcopale dell'Emilia - Romagna ...Carcere di Avellino, CGIL: 'Un intero reparto nelle mani dei detenuti' 'Unadi circa 50 detenuti è in corsocarcere di Avellino. Hanno preso il controllo di tutto il Reparto situato al ...

Rivolta nel carcere di Avellino, struttura circondata dalle forze dell ... ilmattino.it

Rivolta di detenuti nel carcere di Avellino: distrutti suppellettili e arredi, forze dell'ordine, hanno circondato il carcere ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...