Rivolta dei detenuti nel carcere di Avellino | il Sappe | «Da giorni situazione esplosiva»

La protestadetenuti, che alcune fonti definiscono una 'vera e prorpria' , avrebbe avuto inizio in seguito alla punizione inflitta ad un detenuto della stessa sezione per motivi ......detenuti sarebbe stata originata dalla punizione inflitta ad un detenuto della stessa sezione per motivi disciplinari Sono tutti rientrati nelle loro stanze i detenuti protagonisti della...L'ala del carcere inera quelladetenuti comuni. Le forze dell'ordine, carabinieri e polizia, hanno circondato in tutto il suo perimetro il carcere che si trova nella frazione di Bellizzi ...

Avellino, rientrata la rivolta dei detenuti in carcere TGCOM

Si è accesa una rivolta nel carcere di Avellino, dove un'intera ala è stata tenuta per alcune ore sotto il controllo dei detenuti che, armati di mazze e di olio bollente minacciano gli agenti. Sono ...E' rientrata intorno alle 16 grazie alla trattativa condotta in primis dalla direttrice del carcere la protesta cui hanno dato vita alcune decine di detenuti comuni ristretti nella prima sezione del p ...