Ritratti di famiglia | il podcast di Chiara Maci | «Un piccolo sogno che si avvera»

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Parlando del suodi, prodotto da Dopcast che parte il 17 maggio su tutte le principali piattaforme di streaming,lascia trapelare tutto il suo grande entusiasmo e la sua emozione: come lei stessa dice subito, è quasi più emozionata per questo lavoro che per tutti i programmi televisivi fatti o i libri scritti. Merito della magia del, che mette la voce al centro e lascia che sia lei a parlare e a trasmettere emozioni, mentre l’immagine -la stessalo sa bene- prende tutta l’attenzione e filtra il contenuto che si sta condividendo.diracconta in sei episodi, ogni mercoledì, imprese di uomini e donne che con coraggio (e un pizzico di follia) hanno reso grande il ...

...da Atlas of an Occupied City (Amsterdam 1940 - 1945) di Bianca Stigter e che offre due... Al centro della trama c'è Khédidja che lavora per unabenestante di Parigi, che le offre la ...... con idei personaggi femminili Sono tre i film che propongonodi donne, ... Qui, in una casa magica, vive la straordinariaMadrigal dove tutti hanno capacita fantastiche. Il ...... narra le origini del narcotraffico in Colombia attraverso la storia epica di unainidgena ... Imperdibili ifemminili che vedremo in questi tre film: Dos Estaciones di Juan Pablo ...

Tra aneddoti incredibili e tante storie di vita, Chiara Maci racconta con grande entusiasmo uno spaccato d’Italia legato alle sue aziende più rappresentative Parlando del suo podcast Ritratti di ...La foto pubblicata sui social da Ilary Blasi, che la ritrae con il pancione in attesa della figlia Chanel fa commuovere.