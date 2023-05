Ritiro a Dimaro | oggi sopralluogo del Napoli | sapete chi ha inviato De Laurentiis?

(Di mercoledì 17 maggio 2023) La stagione delè stata fantastica, con la conquista dello scudetto che ha riportato gli azzurri sul tetto d’Italia dopo ben 33 anni dall’ultimo successo. Eppure non c’è tempo per fermarsi, la società sta infatti già pensando alla nuova annata e si sta preparando per organizzare tutto al meglio. Valentina Dee Gianluca Baiesi aInfatti per quest’– riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno – è previsto unper ilestivo del. Alla spedizione prenderà parte la figlia di Aurelio De, Valentina, ormai entrata nello staff dirigenziale partenopeo, e anche il nuovo dirigente dell’area marketing, Gianluca Baiesi, che ha preso il posto di Alessandro ...

Qualche parola è attesa domani, quando ci sarà la conferenza stampa di presentazione deldi. Una conferenza dove ci sarà il fuoco di fila delle domande ad Aurelio De Laurentiis lì ...... è che De Laurentiis annunci il prolungamento di contratto del tecnico domani, nella conferenza stampa in programma a Castelvolturno per presentare il prossimopre - campionato di. All'...ospiterà il Napoli dal 14 al 25 luglio e come sempre sono almeno tre le amichevoli che la squadra disputerà. Comments comments

Ritiro a Dimaro Folgarida: prevista un'invasione di tifosi napoletani ... 100x100 Napoli

Spalletti riflette, ma non vuole dimettersi, De Laurentiis sta spingendo: tutte le ipotesi ancora possibili. Per il tecnico spunta anche l’ipotesi rossonera Il futuro resta lì. Come un punto interroga ...Secondo Il Corriere dello Sport, domani Luciano Spalletti non sarà presente alla conferenza sul ritiro del Napoli a Dimaro Folgarida ...