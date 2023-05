Reati che ne gerano altri:, un giro di armi. A tal proposito, non è un caso che pochi mesi fa nella zona gli agenti della polizia abbiano messo assegno arresti pesanti. Alcuni dei ...... che in realtà si chiama Ousmane ed è un venditore ambulante senegalese, si getterà a capofitto in un delirante carosello di incontri,, evasioni e, cadendo ogni volta e ogni volta ...SANGUINOSI Il 5 marzo 2022, in via Chiese, alla Barona, l'ex capo delle MS13, 34 anni, di ... In questo contesto vanno collocate anche le ferocinel 2022 in un parco giochi oltre ai ...

Risse e agguati contro gli ebrei: l'incubo islamista cala su Berlino ilGiornale.it

Dal 2015, Berlino sta vivendo una nuova stagione legata all'antisemitismo a causa dell'enorme numero di musulmani entrati nel Paese e che hanno portato il loro background incompatibile con un Paese to ...Preso in Germania il terzo aggressore, si tratta di un ventiquattrenne albanese, del cittadino moldavo picchiato nel luglio scorso davanti a un locale di Bastia Umbria. Si chiude dunque il cerchio sul ...