Rissa a Piazza Piano di Corte | Mastella riceve la comunità cinese | “Episodio disgustoso”

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “E’ stato un, infausto e infelice”. Clemente, Sindaco di Benevento, ha ricevuto stamani a Palazzo Mosti i rappresentanti delladi Benevento per esprimere la condanna sua personale e della Città per quanto accaduto nello scorso week end nell’area della movida. Unche ha visto involontari protagonisti tre giovani asiatici insultati e malmenati da alcuni ragazzi italiani. All’incontro di questa mattina erano presenti Lavinia Zhao Peiye dell’Associazione Orfeo con il suo avvocato Domenico Zampelli, oltre al direttore del Conservatorio, Giosue Grassia, e l’assessore comunale Luigi Ambrosone. In Città sono presenti circa 80 cinesi che studiano presso il Conservatorio o presso l’Unisannio. “I ...

Maxi rissa in piazza, l'ira del sindaco: "Inaccettabile" LA NAZIONE

