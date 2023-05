Rinnovo contratto scuola | ipotesi tre giorni di permesso retribuito per i precari Prossima riunione il 1° giugno alle 10 | 30

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Nuovo round all'Aran per le trattative con le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per ildel Ccnl comparto Istruzione e Ricerca 2019/2021 L'articolo .

Occhi sull'Ariston Ebbene, è proprio intorno all' che anche questa volta, in attesa deldei ... Del resto, ildi Amadeus con il Festival scade nel 2024 e dunque include la prossima ...Commenta per primo L'attaccante angolano M'Bala Nzola , 27 anni il prossimo 18 agosto, ha dichiarato dopo ildelcon lo Spezia fino a giugno 2026: 'Non ho mai avuto dubbi. Sono molto felice di aver siglato questoa cui tengo tanto. La Proprietà, la Dirigenza, il Club e i tifosi mi ...L'aumento sarà di 1 euro al mese a partire dal primosuccessivo al 18 giugno 2023: le ...il diritto di recesso attraverso la compilazione del modulo ' Richiesta di Cessazione', ...

Rinnovo contratto scuola, il 17 maggio alle 15 continua la trattativa. Aran conta di chiudere entro giugno Orizzonte Scuola

Iniziamo dalla granitica certezza di questa storia: Barbara D’Urso ha un contratto in esclusiva con Mediaset sino ... pervenire ben 8 mesi prima della scadenza una richiesta di rinnovo contrattuale ...Però pare chiaro che lui del suo futuro vorrà parlare solo dopo Napoli-Sampdoria, ultimo atto della stagione. Non gli piace ...