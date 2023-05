Rilascio extra per il Samsung Galaxy S23 | cambiano le videochiamate

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ci sono nuovi elementi da valutare in queste ore per tutti coloro che hanno deciso di puntare sulS23 nei primi mesi di commercializzazione, visto che la serie a quanto pare sta ricevendo un aggiornamentoa maggio. In attesa che il pacchetto software in questione metta piede in Italia e nel resto d’Europa, infatti, è possibile condividere le prime considerazioni sul firmware. Inutile dire che non siano ancora maturi i tempi per Android 14 e per la nuova interfaccia One UI 6.0, a prescindere da quanto riportato di recente con un altro articolo, ma gli spunti interessanti non mancano stamane. Aggiornamentoin distribuzione per ilS23: novità in arrivo per leCome stanno le cose e quali sono le novità che ...