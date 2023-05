Rieti | si divide dal gruppo e si perde nei boschi | turista 85enne muore di freddo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Si era divisa dal resto delndosi neidel reatino. Annalise Gundermann,tedesca di 85 anni, è morta dopo essere stata trovata ai soccorritori nei pressi di Poggio Bustone. La donna era partita per una passeggiata con undi amici verso il santuario del Sacro Speco, ma a metà percorso aveva detto agli altri di voler tornare indietro. Si era poi persa e non era riuscita a ritrovare il sentiero. Dopo una notte di ricerche, assistite sia dai cani che dagli elicotteri, è stata trovata ancora in vita ma molto indebolita, a causa dele dell’età. L’è stata trasportata al pronto soccorso del San Camillo de Lellis di, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

Si era divisa dal resto del gruppo ... L'85enne è stata trasportata al pronto soccorso del San Camillo de Lellis di Rieti, ma per lei non c'è stato nulla da fare.