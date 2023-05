Ricostruiremo tutto La promessa di Bonaccini dopo l' alluvione

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023)l'che ha colpito l'Emilia-Romagna, si fanno i conti con gli effetti e con i danni del maltempo. Se n'è parlato nel corso della puntata di "Controcorrente" in onda il 17 maggio su Rete4. In collegamento c'era il governatore dell'Emilia Romagna, Stefano, che ha promesso davanti alle telecamere di voler ricostruireal più presto. proprio come si faun terremoto. «L'unica cosa irreparabile sono quelle vittime,il resto, come facemmo per il terremoto, loe tutti saranno aiutati». Così il presidente dell'Emilia Romagna Stefano, parlando in collegamento con "Controcorrente" su Rete 4 dell'che ha colpito la regione. «In 36 ore è caduta l'acqua di sei mesi ...