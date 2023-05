Retegui e Baldanzi | Milan e Inter lottano sul mercato

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 17 maggio 2023) I nerazzurri sembrano in buona posizione per ingaggiare Mateo, attaccante in prestito al Tigre dal Boca Juniors. Dal canto loro, i rossoneri si sono mossi per TommasoQuello visto è stato un emozionante derby della Madonnina nelle semifinali di Champions League tra due dei club più rappresentativi della Serie A.L'articolo