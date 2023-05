Renzi avverte il Pd | cercare i voti M5s è un' operazione a perdere

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 maggio 2023) «Io sconsiglierei i candidati di fare la questua per igrillini perché il rischio è didi più di quello che si ottiene. Poi non conosco la situazione di Ancona. Io non lo farei ma decideranno loro». Nel giorno della presentazione degli ultimi due nuovi ingressi in Italia Viva Matteolancia un messaggio al Partito democratico in vista del ballottaggio che ad Ancona vede Ida Simonella, candidata del centrosinistra appoggiata anche dal Terzo Polo, sfidare Daniele Silvetti candidato della coalizione di centrodestra. Ma partiamo dall'inizio. La saga-Calenda si arricchisce di un nuovo capitolo. Ieri il leader di Italia Viva ha presentato, in una conferenza stampa all'hotel Bernini a Roma, le due ultime new entry: la deputata Naike Gruppioni e la consigliera regionale emiliana Giulia Pigoni; entrambe ...