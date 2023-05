Real Madrid | Manchester luogo dei sogni | Guardiola ed Haaland per cambiare la storia

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Ilfa visita alCity dopo il pareggio (1-1) dell’andata. Ancelotti contro. La Regina della competizione contro quella che vuole bussare e affacciarsi nell’Olimpo. L’allenatore che ha vinto più di tutti in Champions e quello che al contrario non alza la coppa più ambita da 12 anni. Sul campo die compagni, c’è da contenere la padrone di casa della Champions, la più lucida e fredda nei momenti chiave, quella che difficilmente fallisce un doppio confronto. Eppure, laracconta anche di un altro volto del, meno brillante, meno spietato. Ilsi è qualificato solo due volte su nove quando non ha vinto in casa l’andata di una sfida a eliminazione diretta di Champions League. Quelle due volte però si ...