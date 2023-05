Real | Ancelotti | “Vorrei tornare a Istanbul Futuro? Resto qui finché mi tengono”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Carloha parlato a Prime Video a poche ore dalla semifinale di ritorno di Champions League in casa del Manchester City. “Dobbiamo giocare con coraggio e personalità. Ho la fortuna di avere una squadra con esperienza e abituata a questi scenari e quindi ce la possiamo giocare”. Il tecnico dei blancos ha poi proseguito: “per me è l’unica finale persa e rimane un ricordo non tanto vivo, ritornarci sarebbe bello”. E su Vinicius ha ammesso: “È un grande talento, è sbocciato in questi ultimi due anni e sta continuando a migliorare, è un giocatore straordinario. Modric? È un immortale che nonostante l’età riesce sempre a tenere livelli di gioco molto alti. Benzema invece è qualità e talento”.ha poi concluso: “Non so se sarà il mio ultimo anno qui, l’ho detto una volta ma non lo so. Resterò fino a ...