Ravezzani | «Conte ha dato dei pezzenti all’Inter! Inzaghi vinto di più»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Dopo la qualificazione dell’Inter in finale di Champions League, Fabionon ha risparmiato un pensiero su Antonio. Paragonando il suo lavoro in nerazzurro con quello di Simone. CONFRONTO – Fabionon risparmia un pensiero su Antoniodopo il passaggio dell’Inter in finale di Champions League. Questo il suo pensiero su Twitter: “ha mollato l’Inter dando deia tutti e sbattendo la porta.in due anni hapiù di lui con una squadra indebolita.con una squadra piena di soldi (Tottenham) non hanulla. Maè un fesso,un genio…“. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...