Rapine alle sale slot di Martinengo e Brembate e in un bar di Treviglio | arrestate quattro persone

(Di mercoledì 17 maggio 2023) Bergamo. All’alba di mercoledì (17 maggio), i Carabinieri del Comando Provinciale di Bergamo, coadiuvati da quelli di Milano e Lodi, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare restrittive della libertà personale, nei confronti di tre cittadini italiani, due uomini ed una donna, emessa dal GIP del Tribunale di Bergamo, su richiesta della locale Procura della Repubblica, accusati di essere autori di treai danni di altrettantedislocate tra, nonché di lesioni aggravate e porto illegale di arma da sparo in luogo pubblico. L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, svolta dai Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di, ha permesso di accertare la responsabilità dei tre indagati, un 35enne ...

...e slums dove la disoccupazione " che nella regione ammonta a quasi il 40% " e la frustrazione legatamisere condizioni di vita li spinge a compiere atti criminali come spaccio,e ...I rapinatori, tutti italiani e alcuni di loro di origini sud americane, sono stati inchiodati... I poliziotti stanno indagando su altremesse a segno in altri quartieri dove la banda ...... Prefetture, Forze di polizia) ha consentito di realizzare, in stretta collaborazione, iniziative congiunte che hanno favorito il contrastoe ai furtidipendenze bancarie, nonché ad ...

Rapine alle sale slot di Martinengo e Brembate e in un bar di ... BergamoNews.it

I carabinieri di Bergamo, Milano e Lodi, hanno eseguito all'alba un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di 3 italiani, due uomini e una donna, emessa dal gip di Bergamo su richiesta della Proc ...FANO - La spirale del gioco d’azzardo, la rapina alla convivente avvenuta a Fano per prenderle il bancomat e spendere i soldi alle scommesse. Ieri la sentenza per Stefano Mucci, 56enne ...